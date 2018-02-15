К Масленице Яна Рудковская показала украшенные цветами и макарунами блины
Для Масленицы Яна Рудковская украсила блины макарунами и цветами. Она продолжает пополнять рубрику со своими завтраками в Instagram. На размещенном снимке Яна Рудковская попыталась продемонстрировать всю красоту пищи.
На фото поклонники увидели небольшую тарелку, содержащую скрученные в виде цветов блины. Рядом со столом продюсер разместила букет. В течение короткого времени публикация супруги Евгения Плющенко получила свыше 18 тысячи отметок «Нравится».
Часть пользователей Сети выразили удивление тому, что Яна Рудковская принимает в пищу множество разных продуктов, однако в то же время остается достаточно стройной. Иные восхитились интерьеру столовой. Одна подписчица заявила, что снимок уже не новый и появлялся ранее в фотоблоге продюсера.
На фото поклонники увидели небольшую тарелку, содержащую скрученные в виде цветов блины. Рядом со столом продюсер разместила букет. В течение короткого времени публикация супруги Евгения Плющенко получила свыше 18 тысячи отметок «Нравится».
Часть пользователей Сети выразили удивление тому, что Яна Рудковская принимает в пищу множество разных продуктов, однако в то же время остается достаточно стройной. Иные восхитились интерьеру столовой. Одна подписчица заявила, что снимок уже не новый и появлялся ранее в фотоблоге продюсера.
Автор: Валерий Антонов