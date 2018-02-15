Samsung приостановил обновление Android Oreo для Galaxy S8 и S8+
Компания Samsung приняла решение о приостановлении обновления Android Oreo для Galaxy S8 и S8+. Об этом сообщает интернет-ресурс SamMobile. Это произошло спустя неделю.
По имеющимся данным, ряд пользователь успел получить свежую ОС, речь идет о тех, кто находится в Турции, Германии, ОАЭ, Бельгии, Норвегии, Франции, России и Индии. В системе произошла критическая ошибка , поэтому сотрудники компании решили приостановить рассылку обновления. Разработчики Samsung уже начали создавать очередную сборку. Те, кто ранее обновился, получат еще одно ПО с обновлениями.
Стоит отметить, что такие ситуации происходят довольно часто. Аналогичное произошло и с обновлением для Xiaomi Mi A1 и OnePlus 5.
По имеющимся данным, ряд пользователь успел получить свежую ОС, речь идет о тех, кто находится в Турции, Германии, ОАЭ, Бельгии, Норвегии, Франции, России и Индии. В системе произошла критическая ошибка , поэтому сотрудники компании решили приостановить рассылку обновления. Разработчики Samsung уже начали создавать очередную сборку. Те, кто ранее обновился, получат еще одно ПО с обновлениями.
Стоит отметить, что такие ситуации происходят довольно часто. Аналогичное произошло и с обновлением для Xiaomi Mi A1 и OnePlus 5.
Автор: Валерия Орлова