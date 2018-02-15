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Дочери Михалкова опубликовали ретро-фото своих родителей
Анна Михалкова разместила в своем Instagram-микроблоге архивные фотографии из семейного альбома. Публикация была посвящена Никите Михалкову и его жене Татьяне, и особенно порадовала множество их поклонников.

Дочери Михалкова опубликовали ретро-фото своих родителей


Известный режиссер Никита Михалков в далеком 1973 году женился на Татьяне Соколовой, на то время самой востребованной манекенщицей Советского Союза, и уже 45 лет они живут вместе душа в душу. За это время у пары появились трое детей: дочки Анна и Надежда, сын Артем, а также шесть внуков.

Татьяна Михалкова отпраздновала свой 71 день рождения 14 февраля, на День святого Валентина, и отмечает, что родившись в такой день, ее любовь к супругу и детям не угасает не на минуту, обладая бесконечной силой.

Младшая дочь Михалковых Надежда также опубликовала раритетную фотографию мамы в молодости и посвятила ей на день рожденья текст о том, какая трогательная, заботливая и самая красивая у нее мама.

Все фотографии, выложенные дочками Михалковых, набирают огромную популярность в социальных сетях с большим количеством просмотров и позитивными комментариями.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 16:30
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