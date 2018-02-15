Windows 10 получит новый режим «Максимальной производительности»
Windows 10 сможет работать в новом режиме «Максимальной производительности». При постепенном развитии технологий устройства обучились справляться с достаточно тяжелыми задачами. Люди, занятые высокотребовательными к аппаратной части процессами (моделирование 3D-объектов, монтаж видео и т.д.), могут получить большую отдачу от своих устройств.
Компания анонсировала добавление соответствующей функции в Windows 10 версии сборки 1710. В оригинале режим работы получил название Ultimate Performance. Активировать его просто. Для этого требуется зайти в «Панель управления», после чего в пункте «Электропитание» выставить режим «Максимальной производительности». Данная возможность доступна только на Pro-версиях «операционки».
Стоит учитывать, что высокая мощность нуждается в увеличении энергопотребления и охлаждения. Соответствующая функция доступна исключительно на PC, но в дальнейшем производители станут активировать этот режим «из коробки». Собственники ноутбуков и планшетов не могут использовать данный функционал. Представители Microsoft отметили, что это временно.
Компания анонсировала добавление соответствующей функции в Windows 10 версии сборки 1710. В оригинале режим работы получил название Ultimate Performance. Активировать его просто. Для этого требуется зайти в «Панель управления», после чего в пункте «Электропитание» выставить режим «Максимальной производительности». Данная возможность доступна только на Pro-версиях «операционки».
Стоит учитывать, что высокая мощность нуждается в увеличении энергопотребления и охлаждения. Соответствующая функция доступна исключительно на PC, но в дальнейшем производители станут активировать этот режим «из коробки». Собственники ноутбуков и планшетов не могут использовать данный функционал. Представители Microsoft отметили, что это временно.
Автор: Валерий Антонов