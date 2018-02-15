В Малайзии вылетевшее лезвие газонокосилки отрезало голову 14-летней школьнице
Местные СМИ сообщают, что в Малайзии вылетевшее лезвие газонокосилки отрезало голову 14-летней школьнице. Девочка играла с друзьями на стадионе, когда лезвие полетело прямо на нее.
Инцидент произошел на территории школы Города Гемас. Также травмы получили еще двое детей 13 и 14 лет. Они серьезно не пострадали.
Тело погибшей направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Личность водителя газонокосилки не называется. Также неизвестно, кто отвечает за ее техническое состояние.
Инцидент произошел на территории школы Города Гемас. Также травмы получили еще двое детей 13 и 14 лет. Они серьезно не пострадали.
Тело погибшей направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Личность водителя газонокосилки не называется. Также неизвестно, кто отвечает за ее техническое состояние.
Автор: Сергей Сидорин