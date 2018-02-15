Ученые изучают возможность отправки миссии на алмазную планету 55 Cancri e
Ученые изучают возможность организовать исследовательскую миссию к алмазной планете 55 Cancri e. Сведения появились в профильном издании.
Многие компании хотят начать добычу полезных ископаемых на Луне и других планетах. Внимание к 55 Cancri e особое, поскольку считается, что она состоит из алмазов. Через десятилетие земные технологии позволят колонизировать другие планеты для расселения Земли. Теоретически отправка миссии к алмазной планете тоже возможна, так как до нее лететь всего 40 световых лет.
Астрономы боятся, что время жизни Земли подходит к концу, и они не успеют организовать такой длительный перелет. Проблема также кроется в технологиях, не приспособленных для добычи ископаемых в космических условиях. Беспилотники и искусственный интеллект пока не могут справиться с задачей. Даже Марс еще не покорился космонавтом, первая миссия отправится туда в 2020 году.
Многие компании хотят начать добычу полезных ископаемых на Луне и других планетах. Внимание к 55 Cancri e особое, поскольку считается, что она состоит из алмазов. Через десятилетие земные технологии позволят колонизировать другие планеты для расселения Земли. Теоретически отправка миссии к алмазной планете тоже возможна, так как до нее лететь всего 40 световых лет.
Астрономы боятся, что время жизни Земли подходит к концу, и они не успеют организовать такой длительный перелет. Проблема также кроется в технологиях, не приспособленных для добычи ископаемых в космических условиях. Беспилотники и искусственный интеллект пока не могут справиться с задачей. Даже Марс еще не покорился космонавтом, первая миссия отправится туда в 2020 году.
Автор: Джанабилова Татьяна П