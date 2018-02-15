Алиса Вокс без макияжа опубликовала постельное фото
Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс поделилась с подписчиками постельной фотографией. На снимке певица предстала абсолютно без макияжа. Его она опубликовала на своей личной странице в социальной сети Instagram.
По словам Вокс, День влюбленных она провела в постели с человеком, которого знает дольше всех. Он является строгим и требовательным, но всегда находится рядом и не делает ей зла. В завершении поста исполнительница добавила, что этот человек – сама Вокс.
Также певица поинтересовалась у своих подписчиков, как они провели 14 февраля. По постом пользователи оставили Вокс множество положительных комментариев. Также поклонники предположили, что у блондинки сейчас проблемы в личной жизни. Они признали экс-солистку «Ленинграда» не расстраиваться и надеяться на лучшее.
Алиса Вокс покинула знаменитый коллектив Сергея Шнурова в 2016 году. Ее последней работой в составе «Ленинграда» стала знаменитая песня «Экспонат», которая моментально возглавила все музыкальные чарты.
По словам Вокс, День влюбленных она провела в постели с человеком, которого знает дольше всех. Он является строгим и требовательным, но всегда находится рядом и не делает ей зла. В завершении поста исполнительница добавила, что этот человек – сама Вокс.
Также певица поинтересовалась у своих подписчиков, как они провели 14 февраля. По постом пользователи оставили Вокс множество положительных комментариев. Также поклонники предположили, что у блондинки сейчас проблемы в личной жизни. Они признали экс-солистку «Ленинграда» не расстраиваться и надеяться на лучшее.
Алиса Вокс покинула знаменитый коллектив Сергея Шнурова в 2016 году. Ее последней работой в составе «Ленинграда» стала знаменитая песня «Экспонат», которая моментально возглавила все музыкальные чарты.
Автор: Валерия Орлова