Warhammer: Vermintide 2 презентуют 8 марта
Разработчики компании Fatshark объявили, что игра Warhammer: Vermintide 2 выйдет к 8 марта 2018 года. Правда для геймеров, которым не терпится окунуться в новый мир фэнтези, и которые оформили предварительный заказ через Steam, есть возможность поиграть в нее с 28 февраля в режиме бета-теста.
Во время трансляции игрового процесса Warhammer: Vermintide 2, разработчики из студии Fatshark показали любителям игр мрачный фэнтезийный мир своего нового продукта, играя персонажем Виктором - охотником за головами, а также анонсировали выход игры на 8 марта 2018 года. Генеральный директор Fatshark заявил, что в компании давно хотели создать продолжение игры, ведь в мире очень много поклонников мрачной вселенной Warhammer. "Минули годы работы. Мы ждем 8 марта с нетерпением, чтобы игроки всего мира смогли объединить усилия для защиты Хельмгарта от злых сил", - рассказали в руководстве компании.
Правда пока игра будет доступна лишь владельцам игровых приставок PS4 и Xbox One, которые могут записаться в бета-тестеры игры на официальном сайте. Консольная версия игры, по словам разработчиков, "немного задерживается".
Во время трансляции игрового процесса Warhammer: Vermintide 2, разработчики из студии Fatshark показали любителям игр мрачный фэнтезийный мир своего нового продукта, играя персонажем Виктором - охотником за головами, а также анонсировали выход игры на 8 марта 2018 года. Генеральный директор Fatshark заявил, что в компании давно хотели создать продолжение игры, ведь в мире очень много поклонников мрачной вселенной Warhammer. "Минули годы работы. Мы ждем 8 марта с нетерпением, чтобы игроки всего мира смогли объединить усилия для защиты Хельмгарта от злых сил", - рассказали в руководстве компании.
Правда пока игра будет доступна лишь владельцам игровых приставок PS4 и Xbox One, которые могут записаться в бета-тестеры игры на официальном сайте. Консольная версия игры, по словам разработчиков, "немного задерживается".
Автор: Артемов Сергей