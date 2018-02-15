Японский электрогиперкар Owl смог набрать скорость в 100 км в час за 1,9 секунды
Гиперкар Owl от японского производителя Aspark претендует на титул наиболее быстрого серийного транспорта во всем мире, во время тестового заезда набрал скорость в 100 км в час за 1,921 секунды.
Соответственно, Owl смогу превзойти рекорд самого время быстрого электрокара трассы Нюрбургринга, который показал значение в 2,3 с. Разработка гиперкара Owl проводилась с 2014-го года группой сотрудников японской консалтинговой компании. Его публичный дебют прошел в 2017-м во время автосалона во Франкфурте. Ключевой особенностью модели оказалась его высота — 0,99 м.
Выставочная версия суперкара получила 2 электромотора, общая производительность которых составляла 435 л.с. Масса транспорта уменьшена до 850 кг. В целях питания силовых агрегатов применяются не только аккумуляторы, но также суперконденсаторы, помогающие во время короткого разгона. Фирма Aspark планирует выпустить 50 экземпляров этого гиперкара. Стоимость Owl заявлена на отметке в 460 млн иен, что эквивалентно порядка 247 млн рублей.
Соответственно, Owl смогу превзойти рекорд самого время быстрого электрокара трассы Нюрбургринга, который показал значение в 2,3 с. Разработка гиперкара Owl проводилась с 2014-го года группой сотрудников японской консалтинговой компании. Его публичный дебют прошел в 2017-м во время автосалона во Франкфурте. Ключевой особенностью модели оказалась его высота — 0,99 м.
Выставочная версия суперкара получила 2 электромотора, общая производительность которых составляла 435 л.с. Масса транспорта уменьшена до 850 кг. В целях питания силовых агрегатов применяются не только аккумуляторы, но также суперконденсаторы, помогающие во время короткого разгона. Фирма Aspark планирует выпустить 50 экземпляров этого гиперкара. Стоимость Owl заявлена на отметке в 460 млн иен, что эквивалентно порядка 247 млн рублей.
Автор: Валерий Антонов