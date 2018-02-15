Алексей Кудрин анонсировал увольнение трети чиновников
Алексей Кудрин, экс-министр финансов и руководитель Центра стратегических разработок, анонсировал сокращение трети чиновников в рамках процесса цифровизации государственного управления. Такое заявление он сделал в ходе общения с журналистами на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
По мнению Кудрина, численность чиновников будет сокращаться в течение следующих шести лет. Вопрос заключается в том, какое решение власти примут окончательно. «Разработкой программы Цифровой экономики, скорее всего, займется МЭР», - заявил политик.
Кудрин считает, что ключевым недостатком программы является отсутствие в ней планом реформы госуправления. В ней в первую очередь должны отражаться параметры сокращений и повышения показателей эффективности работы управленческого аппарата.
Сэкономить на соответствующей программе вряд ли получиться, поскольку расходы на заработную плату будут направлены на внедрение различных технологических решений. В частности, придется создавать базы данных, закупать «умные» устройства и так далее.
Кудрин убежден, что от реализации данной программы смогут выиграть все: государство сэкономит, а бизнес получит так называемую обновленную версию государственных органов, работающих в два, а то и три раза быстрее.
По мнению Кудрина, численность чиновников будет сокращаться в течение следующих шести лет. Вопрос заключается в том, какое решение власти примут окончательно. «Разработкой программы Цифровой экономики, скорее всего, займется МЭР», - заявил политик.
Кудрин считает, что ключевым недостатком программы является отсутствие в ней планом реформы госуправления. В ней в первую очередь должны отражаться параметры сокращений и повышения показателей эффективности работы управленческого аппарата.
Сэкономить на соответствующей программе вряд ли получиться, поскольку расходы на заработную плату будут направлены на внедрение различных технологических решений. В частности, придется создавать базы данных, закупать «умные» устройства и так далее.
Кудрин убежден, что от реализации данной программы смогут выиграть все: государство сэкономит, а бизнес получит так называемую обновленную версию государственных органов, работающих в два, а то и три раза быстрее.
Автор: Валерия Орлова