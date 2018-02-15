В России изменились правила прохождения техосмотра автомобилей
На официальном сайте правовой информации опубликован 11-страничный документ, согласно которому в России изменились правила прохождения техосмотра автомобилей. Радикальных изменений в процедуре не предусмотрено.
Согласно документу, видеосъемка технического осмотра проводится не будет. Также операторы контроля не будут переданы Ространснадзору, базы АИС ТО – страховым компаниям.
Но все же несколько нововведений вступили в силу. Речь идет об ужесточении требований к техническому состоянию автомобиля, а именно под запрет попало нанесение тюнинга на задние фонари. Также не пройдут ТО транспортные средства, на которых размещены конструкции, не соответствующие техническому регламенту. Кроме того, помимо огнетушителя в салоне должна быть в обязательном порядке и аптечка.
Согласно документу, видеосъемка технического осмотра проводится не будет. Также операторы контроля не будут переданы Ространснадзору, базы АИС ТО – страховым компаниям.
Но все же несколько нововведений вступили в силу. Речь идет об ужесточении требований к техническому состоянию автомобиля, а именно под запрет попало нанесение тюнинга на задние фонари. Также не пройдут ТО транспортные средства, на которых размещены конструкции, не соответствующие техническому регламенту. Кроме того, помимо огнетушителя в салоне должна быть в обязательном порядке и аптечка.
Автор: Сергей Сидорин