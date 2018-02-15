Туманность Андромеды оказалась младше Земли
Туманность Андромеды, являющаяся так называемой соседкой галактики Млечный Путь, появилась в результате колоссального крушения двух звездных систем. Это произошло более 3 миллиардов лет тому назад, когда уже существовала Земля.
Исследование проводили китайские и французские ученые. Они задействовали самые доступные мощные компьютеры, чтобы проанализировать терабайт данных. Это позволило ученым увеличить физические механизмы создания Андромеды, снимая занавесу всей тайны, связанной с ее происхождением.
Ранее научные сотрудники отмечали одно существенное различие между Млечным путем и двойными кластерами Андромеды. В последней некоторые светила осуществляются вместе с орбитой первого скопления. Что касается остальных звезд, что они обращаются вокруг центральной части галактики.
Такие реакции небесных тел связаны с «недавним» появлением скопления. Результаты проведенного исследования показали, что примерно 7-10 лет тому назад две галактики могли столкнуться. В это время их размер превышал параметры других в четыре раза. Ученые смогли смоделировать траектории предшественников скоплений и подсчитать, что столкновение произошло 1,8-3 миллиарда лет назад.
Исследование проводили китайские и французские ученые. Они задействовали самые доступные мощные компьютеры, чтобы проанализировать терабайт данных. Это позволило ученым увеличить физические механизмы создания Андромеды, снимая занавесу всей тайны, связанной с ее происхождением.
Ранее научные сотрудники отмечали одно существенное различие между Млечным путем и двойными кластерами Андромеды. В последней некоторые светила осуществляются вместе с орбитой первого скопления. Что касается остальных звезд, что они обращаются вокруг центральной части галактики.
Такие реакции небесных тел связаны с «недавним» появлением скопления. Результаты проведенного исследования показали, что примерно 7-10 лет тому назад две галактики могли столкнуться. В это время их размер превышал параметры других в четыре раза. Ученые смогли смоделировать траектории предшественников скоплений и подсчитать, что столкновение произошло 1,8-3 миллиарда лет назад.
Автор: Валерия Орлова