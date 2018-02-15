Эксперт: В Солнечной системе нет способных уничтожить Землю объектов
Глава «Центра планетарной защиты» Анатолий Зайцев сообщил, что астероиды способны использоваться в качестве оружия. При этом эксперт выразил мнение об опасности космических тел для человечества. В соответствии с его словами, в Солнечной системе отсутствуют объекты, способные привести к уничтожению Земли.
«Уничтожение Земли вероятно только при столкновении с объектом сопоставимого масштаба, а это тела диаметром в тысячи километров. Астероиды и кометные ядра подобного размера в Солнечной системе отсутствуют. Большой астероид Церера отличается диаметром порядка 1 тысячи км», — объяснил специалист.
Помимо этого, орбита астероида расположена достаточно далеко от Земли, между орбитами Юпитера и Марса. Некоторое количество небольших астероидов, уверен эксперт, отличаются орбитой, приближающейся к уровню Земли и пересекающей её.
«Уничтожение Земли вероятно только при столкновении с объектом сопоставимого масштаба, а это тела диаметром в тысячи километров. Астероиды и кометные ядра подобного размера в Солнечной системе отсутствуют. Большой астероид Церера отличается диаметром порядка 1 тысячи км», — объяснил специалист.
Помимо этого, орбита астероида расположена достаточно далеко от Земли, между орбитами Юпитера и Марса. Некоторое количество небольших астероидов, уверен эксперт, отличаются орбитой, приближающейся к уровню Земли и пересекающей её.
Автор: Валерий Антонов