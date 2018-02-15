"КамАЗ" вложит полмиллиарда рублей на развитие беспилотных грузовиков
Глава компании "КамАЗ" Сергей Когогин планирует вложить 500 миллионов рублей на развитие проекта беспилотных грузовиков. Идея для создания машин такого типа была давно, а прототип первого в России беспилотника был создан в 2015 году.
Представители компаний "КамАЗ" и Cognitive Technologies занялись производством беспилотного грузовика в феврале 2015, а осенью была продемонстрирована первая версия автомобиля, на базе серийного “КамАЗ 5350” с полноприводным 6х6 шасси. Немного позже начались работы по усовершенствованию искусственного интеллекта, и новые разработки систем автопилотирования в различных условиях, даже в пробках. Основной целью компаний было создание умного помощника для водителя грузовика, и впоследствии из результатов разработки сделали вывод, что качество технического обозрения лучше, чем физическое зрение человека.
Разработанная компаниями система помощи водителю ADAS для будущих беспилотных грузовиков будет соответствовать первому уровню классификации SAE International, что предусматривает предупреждение о столкновениях, а также идентификацию дорожных знаков и дорожной разметки. К слову, всего таких уровней 6, от полного ручного управления до полностью беспилотного. При этом специалисты компаний выделяют способность разработанных систем различать всевозможные дорожные условия присущие России, а не только идеальные покрытия с безупречными линиями разметок.
Многие эксперты ждали выпуск беспилотного грузовика уже до конца 2017 года, но еще были не полностью доработаны и испытаны в реальных условиях многие системы управления. Предполагается доработка финальной версии ADAS, с учетом всех проблем и недочетов, и выпуск назначен приблизительно на конец зимы или начало весны этого года.
Общее количество инвестиций прогнозируется в районе 20 миллиардов рублей, с испытательными полигонами и массовой линией производства.
Представители компаний "КамАЗ" и Cognitive Technologies занялись производством беспилотного грузовика в феврале 2015, а осенью была продемонстрирована первая версия автомобиля, на базе серийного “КамАЗ 5350” с полноприводным 6х6 шасси. Немного позже начались работы по усовершенствованию искусственного интеллекта, и новые разработки систем автопилотирования в различных условиях, даже в пробках. Основной целью компаний было создание умного помощника для водителя грузовика, и впоследствии из результатов разработки сделали вывод, что качество технического обозрения лучше, чем физическое зрение человека.
Разработанная компаниями система помощи водителю ADAS для будущих беспилотных грузовиков будет соответствовать первому уровню классификации SAE International, что предусматривает предупреждение о столкновениях, а также идентификацию дорожных знаков и дорожной разметки. К слову, всего таких уровней 6, от полного ручного управления до полностью беспилотного. При этом специалисты компаний выделяют способность разработанных систем различать всевозможные дорожные условия присущие России, а не только идеальные покрытия с безупречными линиями разметок.
Многие эксперты ждали выпуск беспилотного грузовика уже до конца 2017 года, но еще были не полностью доработаны и испытаны в реальных условиях многие системы управления. Предполагается доработка финальной версии ADAS, с учетом всех проблем и недочетов, и выпуск назначен приблизительно на конец зимы или начало весны этого года.
Общее количество инвестиций прогнозируется в районе 20 миллиардов рублей, с испытательными полигонами и массовой линией производства.
Автор: Тригуб Сергей