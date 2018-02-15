В Google выясняют причину сбоя YouTube
В компании Google прокомментировали информацию касательно сбоя работы YouTube в России. На данный момент специалисты выясняют причину неполадок.
Во время открытия видео в видеохостинге появляется черный экран, а запись не воспроизводится. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. Некоторые рассказывают, что проблема решается после обновления страницы, но часть так и не может посмотреть видео.
Данные проблемы наблюдались как в компьютерной, так и в мобильной версиях YouTube.
Ранее сообщалось, что британская певица Дуа Липа установила новый рекорд YouTube. Ее клип на песню New Rules посмотрели более 1 млрд раз.
Во время открытия видео в видеохостинге появляется черный экран, а запись не воспроизводится. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. Некоторые рассказывают, что проблема решается после обновления страницы, но часть так и не может посмотреть видео.
Данные проблемы наблюдались как в компьютерной, так и в мобильной версиях YouTube.
Ранее сообщалось, что британская певица Дуа Липа установила новый рекорд YouTube. Ее клип на песню New Rules посмотрели более 1 млрд раз.
Автор: Сергей Сидорин