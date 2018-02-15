В небе над Москвой едва не столкнулись пассажирские самолеты
В небе над Москвой едва ли не столкнулись два пассажирских самолета. Инцидента удалось избежать за счет грамотных действий авиадиспетчеров.
Эта ситуация произошла вчера в дневное время суток. В частности, два воздушных судна опасно сблизились в небе. Один из лайнеров выполнял рейс из Москвы в Лондон, внезапно в кабине пилотов сработала система экстренного оповещения об опасности. К этому моменту самолет практически «набрал» высоту, равную 10 тысячам метров.
Впоследствии оказалось, что на 300 метров выше осуществляет полет другое пассажирское воздушное судно, направляющегося в Симферополь из Санкт-Петербурга.
Эта ситуация произошла вчера в дневное время суток. В частности, два воздушных судна опасно сблизились в небе. Один из лайнеров выполнял рейс из Москвы в Лондон, внезапно в кабине пилотов сработала система экстренного оповещения об опасности. К этому моменту самолет практически «набрал» высоту, равную 10 тысячам метров.
Впоследствии оказалось, что на 300 метров выше осуществляет полет другое пассажирское воздушное судно, направляющегося в Симферополь из Санкт-Петербурга.
Автор: Валерия Орлова