Выход новой "Игры престолов" отложили ещё на год
Выпуск новой «Игры престолов» был отложен ещё на 1 год. В соответствии со словами автора, «Ветра зимы» станут доступны для покупки после выпуска первого тома дилогии под названием «Пламя и кровь». Писатель Джордж Мартин не будет в 2018 году выпускать 6-ю часть своей саги под названием «Песнь льда и пламени», ставшей основой для популярного сериала.
В соответствии с его словами, в текущем году поклонники серии книг смогут оценить лишь первый том дилогии «Пламя и кровь», повествующий об истории династии Таргариен. Впоследствии автор выпустит произведение о Вестеросе с названием «Ветра зимы».
Книга будет завершающей частью цикла. Прежде предполагалось, что роман завершат к этому году. Первая часть была опубликована в 1996 году, после чего Джордж Мартин выпустил 5 книг саги «Песнь льда и пламени». В июле были анонсированы 2 новых романа.
В соответствии с его словами, в текущем году поклонники серии книг смогут оценить лишь первый том дилогии «Пламя и кровь», повествующий об истории династии Таргариен. Впоследствии автор выпустит произведение о Вестеросе с названием «Ветра зимы».
Книга будет завершающей частью цикла. Прежде предполагалось, что роман завершат к этому году. Первая часть была опубликована в 1996 году, после чего Джордж Мартин выпустил 5 книг саги «Песнь льда и пламени». В июле были анонсированы 2 новых романа.
Автор: Валерий Антонов