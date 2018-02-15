Hyundai разрабатывает новый 350-сильный мотор для «заряженных» моделей
Южнокорейская компания Hyundai занялась разработкой 350-сильного двигателя. Мотор производитель будет устанавливаться под капотом всех среднемоторных автомобилей.
Движок получил название Theta III, его отдача составит примерно 350 лошадиных сил. Впервые данный силовой агрегат будет установлен на модели Genesis G80. В этом автомобиле мощность ограничится 300 л.с. Линейка автомобилей Hyundai пополнится новинкой в 2019 году.
Объём нового Theta III составит 2,5 литра, в среднемоторных транспортных средствах движок уменьшится до 2,3 литра. Инженеры обязательно наградят силовой агрегат турбонаддувом. Сообщается, что производитель уже протестировал версии данного мотора в работе с различными конфигурациями.
Движок получил название Theta III, его отдача составит примерно 350 лошадиных сил. Впервые данный силовой агрегат будет установлен на модели Genesis G80. В этом автомобиле мощность ограничится 300 л.с. Линейка автомобилей Hyundai пополнится новинкой в 2019 году.
Объём нового Theta III составит 2,5 литра, в среднемоторных транспортных средствах движок уменьшится до 2,3 литра. Инженеры обязательно наградят силовой агрегат турбонаддувом. Сообщается, что производитель уже протестировал версии данного мотора в работе с различными конфигурациями.
Автор: Валерия Орлова