Открылся прием заказов на ноутбук ASUS Zenbook 13
Открыт прием предзаказов ноутбука Zenbook 13, выпущенный компанией ASUS. Дисплей отличается разрешением формата Full HD.
Известно, что дисплей получил 100-процентный охват цветового диапазона sRGB, а также угол обзора в 178 градусов. В качестве основы нового аппарата используется 4-ядерный процессор Core i5-8250U, отличающийся частотой 1,6-3,4 ГГц, ОЗУ объемом в 8 ГБ и накопителем SSD емкостью 256 ГБ.
Автономность этого устройства составляет 14 часов. В качестве ОС установлен Windows 10. Предусматривается использование адаптеров связи Wi-Fi, Bluetooth 4.2, microSD-слот, порты USB 3.0, а также HDMI. Цена модели ASUS Zenbook 13 достигает $1 тысячи.
Известно, что дисплей получил 100-процентный охват цветового диапазона sRGB, а также угол обзора в 178 градусов. В качестве основы нового аппарата используется 4-ядерный процессор Core i5-8250U, отличающийся частотой 1,6-3,4 ГГц, ОЗУ объемом в 8 ГБ и накопителем SSD емкостью 256 ГБ.
Автономность этого устройства составляет 14 часов. В качестве ОС установлен Windows 10. Предусматривается использование адаптеров связи Wi-Fi, Bluetooth 4.2, microSD-слот, порты USB 3.0, а также HDMI. Цена модели ASUS Zenbook 13 достигает $1 тысячи.
Автор: Валерий Антонов