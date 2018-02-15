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Открылся прием заказов на ноутбук ASUS Zenbook 13
Открыт прием предзаказов ноутбука Zenbook 13, выпущенный компанией ASUS. Дисплей отличается разрешением формата Full HD.

Открылся прием заказов на ноутбук ASUS Zenbook 13


Известно, что дисплей получил 100-процентный охват цветового диапазона sRGB, а также угол обзора в 178 градусов. В качестве основы нового аппарата используется 4-ядерный процессор Core i5-8250U, отличающийся частотой 1,6-3,4 ГГц, ОЗУ объемом в 8 ГБ и накопителем SSD емкостью 256 ГБ.

Автономность этого устройства составляет 14 часов. В качестве ОС установлен Windows 10. Предусматривается использование адаптеров связи Wi-Fi, Bluetooth 4.2, microSD-слот, порты USB 3.0, а также HDMI. Цена модели ASUS Zenbook 13 достигает $1 тысячи.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 14:37
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