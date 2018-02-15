Яна Рудковская рассказала, что не публикует фото старшего сына по его просьбе
Продюсер Яна Рудковская рассказала, по какой причине практически не публикует снимков своего старшего сына Андрея, хотя постоянно показывает снимки других детей. Рудковская заявила, что парень сам не желает этого и сторонится публичности.
http://actualnews.org/uploads/posts/2018-02/1518693417_14.jpg
Яна Рудковская и ее муж Евгений Плющенко воспитывают троих детей. Старшие Андрей и Николай от ее бывшего супруга миллиардера Виктора Батурина, а младший Александр родился в браке с фигуристом. При этом, Андрей не является ее родным ребенком, а родился в браке Батурина с Юлией Салтовец, но она не занимается его воспитанием. Рудковская подчеркивает, что относится к парню как к родному.
Андрей, как и другие его братья, увлечен спортом. Но если Николай и Александр занимаются более традиционными футболом и фигурным катанием, то старший брат выбрал гольф.
Ранее сообщалось, что Яна Рудковская перенесла семейную поездку на Мальдивы на неопределенное время из-за напряженной обстановки на островах.
http://actualnews.org/uploads/posts/2018-02/1518693417_14.jpg
Яна Рудковская и ее муж Евгений Плющенко воспитывают троих детей. Старшие Андрей и Николай от ее бывшего супруга миллиардера Виктора Батурина, а младший Александр родился в браке с фигуристом. При этом, Андрей не является ее родным ребенком, а родился в браке Батурина с Юлией Салтовец, но она не занимается его воспитанием. Рудковская подчеркивает, что относится к парню как к родному.
Андрей, как и другие его братья, увлечен спортом. Но если Николай и Александр занимаются более традиционными футболом и фигурным катанием, то старший брат выбрал гольф.
Ранее сообщалось, что Яна Рудковская перенесла семейную поездку на Мальдивы на неопределенное время из-за напряженной обстановки на островах.
Автор: Сергей Сидорин