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Новая ошибка iOS может привести к сбою iPhone и отключить доступ к iMessages
Незадолго до конца 2017 года компанию Apple преследовала череда программных проблем. Аналогичное наблюдается и сейчас, когда специалисты обнаружили в iOS 11 новую ошибку, позволяющую людям отправлять определенный символ, который может привести к сбою в работе iPhone и блокировки доступа к приложению iMessages.

Новая ошибка iOS может привести к сбою iPhone и отключить доступ к iMessages


Баг включает в себя отправку индийского персонажа на устройства, а iOS Springboard от Apple срабатывает, как только сообщение поступает на устройство. Файлы не будут открываться по мере того, как приложение не загрузит символы. По словам экспертов, единственным способом восстановления доступа к iMessages является то, что кто-то должен отправить сообщение и попытаться удалить вирусный поток.

Поскольку Apple сталкивается с проблемами безопасности и ошибками программного обеспечения, компания, как сообщается, уделяет основное внимание надежности и производительности, разрабатывая iOS 12. В отчетах говорится, что купертиновцы используют новый подход к обновлениям iOS, позволяя инженерам выпускать функции к более поздним выпускам вместо того, чтобы пытаться включить их в большие ежегодные обновления.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 14:21
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