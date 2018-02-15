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В Кирово-Чепецке плохие метеорологические условия плохо влияют на здоровье горожан
На 15 февраля в Кирово-Чепецке наблюдаются тяжелые метеорологические условия, влияющие на здоровье жителей города. Многие жалуются на неприятный запах газа, а некоторые даже падают в обморок прямо на улицах.

В Кирово-Чепецке плохие метеорологические условия плохо влияют на здоровье горожан


Большинство граждан обеспокоены таким положением дел и решили не покидать дома и квартиры до выяснения обстоятельств, при этом очень большое количество звонков обрушилось на службы газа и чрезвычайных ситуаций. В социальных сетях также активно ведутся разговоры о непонятной ситуации в городе, отмечая наличие сильных запахов газа в районах Боево и Вечного огня, а также на многих других улицах.

В диспетчерских службах успокаивают горожан и отмечают отсутствие каких-либо аварий и выбросов, за исключением дозаправки газораспределяющей станции, находящейся в районе ТЭЦ-3. Запах одорантов, которые добавляются для того чтобы чувствовался запах топлива, с самого утра находится по всему городу, в виду полного отсутствия ветра. По той же причине отсутствия движения воздуха со временем появляются запахи от работы предприятий, а также обычного отапливания печей дровами или углем. Эксперты отмечают что одоранты не опасны в таком количестве, но призывают всех закрыть окна, а людям страдающим болезнями дыхательных путей не выходить из помещений.

При этом диспетчеры и специалисты утверждают, что дымовая завеса в городе должна пройти ближе к вечеру, на крайний случай с утра 16 февраля.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 15:17
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