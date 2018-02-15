Пользователи: HomePod портит мебель пользователей
Пользователи социальных сетей жалуются, что «умная» колонка HomePod портит мебель. Ободок в нижней части устройства царапает и оставляет следы на деревянных поверхностях.
Один из пользователей рассказал, что поставил колонку на столешницу из дуба, которая была обработана датским маслом. Уже через 20 минут на мебели осталось белое кольцо, которое потеряло цвет через несколько дней, но полностью не исчезло.
В компании Apple объяснили, что это нормальное явление. Резина, из которой сделан нижний ободок, вступила в реакцию с лаком или маслом. Разработчики устройства посоветовали пользователям натирать мебель специальным веществом. Также «купертиновцы» выпустили руководство, как избежать таких проблем. В Сети пользователи предложили связать чехол для колонки, который похож на маленькую шапку.
Ранее сообщалось, что стоимость комплектующих HomePod составляет 216 долларов.
Один из пользователей рассказал, что поставил колонку на столешницу из дуба, которая была обработана датским маслом. Уже через 20 минут на мебели осталось белое кольцо, которое потеряло цвет через несколько дней, но полностью не исчезло.
В компании Apple объяснили, что это нормальное явление. Резина, из которой сделан нижний ободок, вступила в реакцию с лаком или маслом. Разработчики устройства посоветовали пользователям натирать мебель специальным веществом. Также «купертиновцы» выпустили руководство, как избежать таких проблем. В Сети пользователи предложили связать чехол для колонки, который похож на маленькую шапку.
Ранее сообщалось, что стоимость комплектующих HomePod составляет 216 долларов.
Автор: Сергей Сидорин