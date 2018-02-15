Volvo XC40 появится в России с двумя моторами
Самый маленький кроссовер Volvo XC40 появится в России с двумя моторами. Сведения взяты из сертификата Одобрения типа транспортного средства.
Под капотом полноприводного Volvo XC40 инженеры установили бензиновый и дизельный 4-цилиндровые агрегаты объемом на 2 литра, способные генерировать 249 или 190 «лошадей» соответственно. Пару моторам составит 8-АКПП.
Volvo XC40 в базе получит систему ЭРА-ГЛОНАСС, систему мониторинга давления в шинах, мультимедийную систему, климат-контроль, сигнализацию, электропривод, обогрев зеркал. Автомобиль построен на базе CMA, более компактная версия – на SPA. Салон с планшетом на консоли заимствован у XC90. Багажник увеличен до 470 литров.
Кроссовер собирается на бельгийском заводе. Прием предзаказов на модель, стоимость которой в Германии начинается с 44,8 тыс. евро (3,2 млн рублей), стартует в марте.
Под капотом полноприводного Volvo XC40 инженеры установили бензиновый и дизельный 4-цилиндровые агрегаты объемом на 2 литра, способные генерировать 249 или 190 «лошадей» соответственно. Пару моторам составит 8-АКПП.
Volvo XC40 в базе получит систему ЭРА-ГЛОНАСС, систему мониторинга давления в шинах, мультимедийную систему, климат-контроль, сигнализацию, электропривод, обогрев зеркал. Автомобиль построен на базе CMA, более компактная версия – на SPA. Салон с планшетом на консоли заимствован у XC90. Багажник увеличен до 470 литров.
Кроссовер собирается на бельгийском заводе. Прием предзаказов на модель, стоимость которой в Германии начинается с 44,8 тыс. евро (3,2 млн рублей), стартует в марте.
Автор: Джанабилова Татьяна П