«Аэрофлот» поднял зарплату командирам воздушных судов до 650 тыс. руб в месяц
В начале 2018 года руководство компании «Аэрофлот» приняло решение о существенном повышении заработной платы командиров воздушных судов. Размер будет начисляться в зависимости от стажа. Что касается максимального показателя, то он составит 650 тысяч рублей в месяц.
Самые большие заработные платы получают капитаны дальнемагистральных бортов, в частности, Boeing-777, А330. Немного меньшие доходы имеют начальники воздушных судов иного типа. Для руководителей среднемагистральных самолетов установлена среднемесячная оплата труда в размере 635 тысяч рублей.
Чтобы получать максимальный оклад, пилоту необходим трёхлетний стаж работы в должности КВС. В месяц его полетное время должно составлять 90 часов. Сумма заработка складывается из всех выплат, в том числе дополнительных ежеквартальных надбавок за добросовестное выполнение работы.
Компания «Аэрофлот» с целью привлечения на работу персонала ввела систему стимулирующих одноразовых выплат при трудоустройстве. Для командира борта сумма составляет 650 тысяч рублей, для второго пилота – 350 тысяч рублей. Выплату могут получить только те, кто впервые устраивается на работу в компанию.
Самые большие заработные платы получают капитаны дальнемагистральных бортов, в частности, Boeing-777, А330. Немного меньшие доходы имеют начальники воздушных судов иного типа. Для руководителей среднемагистральных самолетов установлена среднемесячная оплата труда в размере 635 тысяч рублей.
Чтобы получать максимальный оклад, пилоту необходим трёхлетний стаж работы в должности КВС. В месяц его полетное время должно составлять 90 часов. Сумма заработка складывается из всех выплат, в том числе дополнительных ежеквартальных надбавок за добросовестное выполнение работы.
Компания «Аэрофлот» с целью привлечения на работу персонала ввела систему стимулирующих одноразовых выплат при трудоустройстве. Для командира борта сумма составляет 650 тысяч рублей, для второго пилота – 350 тысяч рублей. Выплату могут получить только те, кто впервые устраивается на работу в компанию.
Автор: Валерия Орлова