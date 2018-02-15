Результаты тестов Moto G6 подтвердили использование безрамочного дисплея 18:9
Эксперты прогнозируют презентацию смартфонов Moto G6 от Lenovo в ходе выставки MWC-2018, которая 26 февраля стартует в Барселоне. Данные испытаний новинок Moto, появившиеся в Сети, подтвердили инсайдерскую информацию о безрамочном исполнении дисплеев данных устройств и пролили свет на их технические характеристики.
В Сети появились результаты тестов готовящихся к выходу в свет смартфонов Moto G6 от Lenovo. Из них следует, что новинки оснащены дисплеями разрешением 360 x 720 точек, что подтверждает информацию о безрамочном варианте исполнения экранов гаджетов, геометрией дисплея 18:9. Все модели Moto G6 функционируют под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo. Известно про три модели в новой линейке Moto: G6 (дисплей 5,7 дюйма Full HD+, процессор Qualcomm Snapdragon 450, ОЗУ 3 или 4 Гб, ПЗУ 32 или 64 Гб), G6 Plus (функция Fingerprint, процессор Snapdragon 630, 6 Гб ОЗУ, дисплей 5,93 дюйма Full HD+) и G6 Play (Qualcomm Snapdragon 430, 2 или 3 Гб оперативной памяти, 16 и 32 Гб внутренней памяти, дисплей 5,7 дюйма разрешением HD+).
Модель G6 Play снабдили мощным аккумулятором в 4000 мАч. Предполагаемая цена G6 в районе 240$, а G6 Plus - 330$.
В Сети появились результаты тестов готовящихся к выходу в свет смартфонов Moto G6 от Lenovo. Из них следует, что новинки оснащены дисплеями разрешением 360 x 720 точек, что подтверждает информацию о безрамочном варианте исполнения экранов гаджетов, геометрией дисплея 18:9. Все модели Moto G6 функционируют под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo. Известно про три модели в новой линейке Moto: G6 (дисплей 5,7 дюйма Full HD+, процессор Qualcomm Snapdragon 450, ОЗУ 3 или 4 Гб, ПЗУ 32 или 64 Гб), G6 Plus (функция Fingerprint, процессор Snapdragon 630, 6 Гб ОЗУ, дисплей 5,93 дюйма Full HD+) и G6 Play (Qualcomm Snapdragon 430, 2 или 3 Гб оперативной памяти, 16 и 32 Гб внутренней памяти, дисплей 5,7 дюйма разрешением HD+).
Модель G6 Play снабдили мощным аккумулятором в 4000 мАч. Предполагаемая цена G6 в районе 240$, а G6 Plus - 330$.
Автор: Артемов Сергей