Ученые: За импульсивность подростков отвечает тонкая кора головного мозга
Ученые доказали, что за импульсивность, свойственную подросткам, отвечает тонкая кора головного мозга. Материалы исследования появились в профильном издании.
Психологи сравнили кору мозга и поведение взрослых и подростков. Оказалось, что у молодых людей в некоторых частях оболочка тоньше, поэтому их поведение выглядит более резким на фоне взрослых с толстым защитным слоем. Процесс также влияет на принятие решений, например, многие подростки готовы отказаться от будущих благ ради низкой зарплаты в настоящий момент времени.
Ученые уверены, что именно толщина коры головного мозга делает людей сдержанными и импульсивными.
Ранее сообщалось, что с возрастом кора мозга сужается медленнее.
Психологи сравнили кору мозга и поведение взрослых и подростков. Оказалось, что у молодых людей в некоторых частях оболочка тоньше, поэтому их поведение выглядит более резким на фоне взрослых с толстым защитным слоем. Процесс также влияет на принятие решений, например, многие подростки готовы отказаться от будущих благ ради низкой зарплаты в настоящий момент времени.
Ученые уверены, что именно толщина коры головного мозга делает людей сдержанными и импульсивными.
Ранее сообщалось, что с возрастом кора мозга сужается медленнее.
Автор: Джанабилова Татьяна П