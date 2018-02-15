Дарья Донцова расскажет, как победила рак
Известная писательница Дарья Донцова в рамках предстоящей программы «Секрет на миллион» расскажет, как ей удалось победить рак. Кроме этого, она раскроет тайны своей личной жизни.
По имеющимся данным, у писательницы была довольно бурная молодость, Донцова трижды выходила замуж. Знаменитость объяснит, почему называет своё раковое заболевание и череды химиотерапий удачей. В студии Донцову ждет встреча с важным для нее человеком, с которым она не виделась 30 лет.
Следующий выпуск программы «Секрет на миллион» выйдет в субботу на телеканале НТВ в 5 часов вечера. Гостями шоу уже успели стать многие российские знаменитости, в числе которых: Филипп Киркоров, Анна Седокова, Юлия Началова, Елена Воробей, Сергей Соседов, Любовь Успенская, Алексей Чумаков, Валерия, Елена Проклова, Дмитрий Маликов, Виктор Салтыков, Юлия Волкова, Александр Серов, Владимир Фриске-Копылов, Дана Борисова, Анфиса Чехова и многие другие.
По имеющимся данным, у писательницы была довольно бурная молодость, Донцова трижды выходила замуж. Знаменитость объяснит, почему называет своё раковое заболевание и череды химиотерапий удачей. В студии Донцову ждет встреча с важным для нее человеком, с которым она не виделась 30 лет.
Следующий выпуск программы «Секрет на миллион» выйдет в субботу на телеканале НТВ в 5 часов вечера. Гостями шоу уже успели стать многие российские знаменитости, в числе которых: Филипп Киркоров, Анна Седокова, Юлия Началова, Елена Воробей, Сергей Соседов, Любовь Успенская, Алексей Чумаков, Валерия, Елена Проклова, Дмитрий Маликов, Виктор Салтыков, Юлия Волкова, Александр Серов, Владимир Фриске-Копылов, Дана Борисова, Анфиса Чехова и многие другие.
Автор: Валерия Орлова