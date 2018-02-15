Nestle инвестирует 1,5 млрд рублей в расширение фабрики кофе на Кубани
В пресс-службе Минсельхоза Кубани сообщили, что компания Nestle инвестирует 1,5 млрд рублей в расширение фабрики кофе в Тимашевске. На эти средства также произойдет перезапуск сорта Nescafe Gold.
Инвестиционное соглашение было подписано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Благодаря вливанию новых средств, в регионе увеличится количество новых рабочих мест и количество налоговых поступлений, а на предприятии вырастет объем производимой продукции, расширится ассортимент. Заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка отметил, что местные власти будут способствовать реализации проекта.
Завод Nestle на Кубани начал работать в 2005 году. Объем инвестиция в проект составил 11,5 млрд рублей. На сегодняшний день предприятие входит в пятерку крупнейших производителей продукции Nestle.
Ранее сообщалось, что Nestle создали мороженое, которое не тает.
Инвестиционное соглашение было подписано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Благодаря вливанию новых средств, в регионе увеличится количество новых рабочих мест и количество налоговых поступлений, а на предприятии вырастет объем производимой продукции, расширится ассортимент. Заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка отметил, что местные власти будут способствовать реализации проекта.
Завод Nestle на Кубани начал работать в 2005 году. Объем инвестиция в проект составил 11,5 млрд рублей. На сегодняшний день предприятие входит в пятерку крупнейших производителей продукции Nestle.
Ранее сообщалось, что Nestle создали мороженое, которое не тает.
Автор: Сергей Сидорин