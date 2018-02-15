Российскую лыжницу Анастасию Седову "затравили" на Олимпиаде
Российскую лыжницу Анастасию Седову "затравили" на Олимпиаде. Из-за недоброжелательных комментариев в соцсетях 23-летняя спортсменка не смогла настроиться на выступление и преодолела 10-километровую дистанцию только восьмой.
«Несмотря на проигрыш, тренер доволен. Все понимают, что из-за ситуации с допингом всем тяжело настроиться. Сложно осознавать, что твоя победа не прославит страну, ведь мы выступаем под олимпийским флагом», - рассказала Седова.
Интернет-пользователи тоже накаляют ситуацию, осуждая спортсменов за участие в Олимпиаде. Многие считают, что российским атлетам стоило дождаться права выступать за Россию и пропустить игры в Пхенчхане.
13 февраля российские лыжники Юлия Белорукова и Александр Большунов взяли на соревнованиях по «бронзе». Фигуристы принесли в общую копилку несколько медалей.
«Несмотря на проигрыш, тренер доволен. Все понимают, что из-за ситуации с допингом всем тяжело настроиться. Сложно осознавать, что твоя победа не прославит страну, ведь мы выступаем под олимпийским флагом», - рассказала Седова.
Интернет-пользователи тоже накаляют ситуацию, осуждая спортсменов за участие в Олимпиаде. Многие считают, что российским атлетам стоило дождаться права выступать за Россию и пропустить игры в Пхенчхане.
13 февраля российские лыжники Юлия Белорукова и Александр Большунов взяли на соревнованиях по «бронзе». Фигуристы принесли в общую копилку несколько медалей.
Автор: Джанабилова Татьяна П