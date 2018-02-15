Qualcomm и Broadcom обсудили возможную сделку
Broadcom пытается приобрести Qualcomm стоимостью $121 млрд, однако работники последней считают, что данной суммы совершенно недостаточно. В случае заключения, сделка окажется самой большой в истории всей отрасли.
При этом остается неясным для чего будут проводиться переговоры длительностью 2 часа. В соответствии со словами Qualcomm, результаты встречи вначале обязаны провести обсуждение в составе совета директоров, вырабатывающие последующий план действий. В соответствии с неофициальной информацией, глава Broadcom не смог заинтересовать собственных коллег из другой компании.
Поглощение может привести к кульминации тенденций консолидации, которые нарастают в сферы в качестве противодействия диктата самых крупных заказчиков, подобных Apple и Samsung Electronics. Они используют доминирующую позицию на рынке в целях проведения закупок микросхем в соответствии со сниженной стоимостью.
При этом остается неясным для чего будут проводиться переговоры длительностью 2 часа. В соответствии со словами Qualcomm, результаты встречи вначале обязаны провести обсуждение в составе совета директоров, вырабатывающие последующий план действий. В соответствии с неофициальной информацией, глава Broadcom не смог заинтересовать собственных коллег из другой компании.
Поглощение может привести к кульминации тенденций консолидации, которые нарастают в сферы в качестве противодействия диктата самых крупных заказчиков, подобных Apple и Samsung Electronics. Они используют доминирующую позицию на рынке в целях проведения закупок микросхем в соответствии со сниженной стоимостью.
Автор: Валерий Антонов