Критик Питер Брэдшоу назвал лучшую актрису всех времен
Кинокритик Питер Брэдшоу составил ТОП-5 пяти лучших актрис всех времен, которые были удостоены премии «Оскар» в номинации «Лучшая актриса». Перечень возглавила Мэрил Стрип. Такими сведениями делится издание The Guardian.
Американка Мэрил Стрип три раза получала заветную статуэтку. Критик отметил ее великолепную роль в картине «Выбор Софи».
В перечень также вошла артистка Элизабет Тэйлор. Брэдшоу позитивно оценил ее работу в киноленте «Баттерфилд-8». Тройку лидеров замкнула Ингридд Бергман, известная по фильму «Газовый свет».
На четвертом месте оказалась артистка Джоан Фонтейн, попавшая в рейтинг за счет участия в картине «Подозрение». Также критик отметил Фрэнсис Макдорманд («Фарго»).
Нужно отметить, что выбор специалиста не совпал со вкусом читателей зарубежного глянца. Первое место они бы отдали Фрэнсис Макдорманд.
Американка Мэрил Стрип три раза получала заветную статуэтку. Критик отметил ее великолепную роль в картине «Выбор Софи».
В перечень также вошла артистка Элизабет Тэйлор. Брэдшоу позитивно оценил ее работу в киноленте «Баттерфилд-8». Тройку лидеров замкнула Ингридд Бергман, известная по фильму «Газовый свет».
На четвертом месте оказалась артистка Джоан Фонтейн, попавшая в рейтинг за счет участия в картине «Подозрение». Также критик отметил Фрэнсис Макдорманд («Фарго»).
Нужно отметить, что выбор специалиста не совпал со вкусом читателей зарубежного глянца. Первое место они бы отдали Фрэнсис Макдорманд.
Автор: Валерия Орлова