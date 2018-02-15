В Иркутске насмерть сбили женщину
В правоохранительных органах сообщили, что в Иркутске на Иннокентьвском мосту насмерть сбили женщину. Пострадавшая шла по проезжей части.
В отделе пропаганды УГИБДД по Иркутской области сообщают, что водитель, который сбил женщину, находился за рулем Isuzu Forest. На данный момент на месте работают полицейские. Личность пострадавшей устанавливается, причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия станут известны позже.
Отметим, что согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения на Иннокентьевском мосту составляет 7 километров в час.
В отделе пропаганды УГИБДД по Иркутской области сообщают, что водитель, который сбил женщину, находился за рулем Isuzu Forest. На данный момент на месте работают полицейские. Личность пострадавшей устанавливается, причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия станут известны позже.
Отметим, что согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения на Иннокентьевском мосту составляет 7 километров в час.
Автор: Сергей Сидорин