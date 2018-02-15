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Ученые продемонстрировали, как на самом деле выглядел святой Валентин
С помощью 3D-технологий ученые просканировали череп святого Валентина и воссоздали его внешность на экране. Молодой и мужественный, святой отличается от предыдущих предположительных образов, где его изображают в основном седым стариком.

Ученые продемонстрировали, как на самом деле выглядел святой Валентин


Историками давно считается, что святой Валентин был казнен 14 февраля 270 года римским иператором Юлием Клавдием II за свою скрытую деятельность. Он венчал солдат с их возлюбленными втайне от начальства, потому как им запрещено было жениться, для полной преданности военной службе. Череп, который считают принадлежавшим святому Валентину, на данный момент находится в римской базилике Санта-Марии-ин-Космедин.

Исследовать, как на самом деле выглядел святой, была давней мечтой фотографа Хосе Луиса Лиры, который и осуществил задуманное. Вместе со своими коллегами президент Бразильской академии агиологии, используя фотографии черепа и 3D-сканирование, восстановил внешность святого. Проанализировал правдоподобность воссоздания судебно-медицинский эксперт Маркос Саллес. Над этим проектом работали более трех месяцев и отметили о сложности работы, но безусловной полезности для религийного мира и всего общества в целом. Потому как на данный момент очень мало информации о святом Валентине, а фотографий еще меньше.

Ученые продемонстрировали, как на самом деле выглядел святой Валентин


Однако, как сообщают многие специалисты, что День святого Валентина выдуманный праздник, начинающий свою историю с 20 века, подтверждая свои предположения тем, что имя такого святого не упоминается в литургическом календаре католической церкви.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 19:23
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