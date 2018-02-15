Ученые продемонстрировали, как на самом деле выглядел святой Валентин
С помощью 3D-технологий ученые просканировали череп святого Валентина и воссоздали его внешность на экране. Молодой и мужественный, святой отличается от предыдущих предположительных образов, где его изображают в основном седым стариком.
Историками давно считается, что святой Валентин был казнен 14 февраля 270 года римским иператором Юлием Клавдием II за свою скрытую деятельность. Он венчал солдат с их возлюбленными втайне от начальства, потому как им запрещено было жениться, для полной преданности военной службе. Череп, который считают принадлежавшим святому Валентину, на данный момент находится в римской базилике Санта-Марии-ин-Космедин.
Исследовать, как на самом деле выглядел святой, была давней мечтой фотографа Хосе Луиса Лиры, который и осуществил задуманное. Вместе со своими коллегами президент Бразильской академии агиологии, используя фотографии черепа и 3D-сканирование, восстановил внешность святого. Проанализировал правдоподобность воссоздания судебно-медицинский эксперт Маркос Саллес. Над этим проектом работали более трех месяцев и отметили о сложности работы, но безусловной полезности для религийного мира и всего общества в целом. Потому как на данный момент очень мало информации о святом Валентине, а фотографий еще меньше.
Однако, как сообщают многие специалисты, что День святого Валентина выдуманный праздник, начинающий свою историю с 20 века, подтверждая свои предположения тем, что имя такого святого не упоминается в литургическом календаре католической церкви.
Историками давно считается, что святой Валентин был казнен 14 февраля 270 года римским иператором Юлием Клавдием II за свою скрытую деятельность. Он венчал солдат с их возлюбленными втайне от начальства, потому как им запрещено было жениться, для полной преданности военной службе. Череп, который считают принадлежавшим святому Валентину, на данный момент находится в римской базилике Санта-Марии-ин-Космедин.
Исследовать, как на самом деле выглядел святой, была давней мечтой фотографа Хосе Луиса Лиры, который и осуществил задуманное. Вместе со своими коллегами президент Бразильской академии агиологии, используя фотографии черепа и 3D-сканирование, восстановил внешность святого. Проанализировал правдоподобность воссоздания судебно-медицинский эксперт Маркос Саллес. Над этим проектом работали более трех месяцев и отметили о сложности работы, но безусловной полезности для религийного мира и всего общества в целом. Потому как на данный момент очень мало информации о святом Валентине, а фотографий еще меньше.
Однако, как сообщают многие специалисты, что День святого Валентина выдуманный праздник, начинающий свою историю с 20 века, подтверждая свои предположения тем, что имя такого святого не упоминается в литургическом календаре католической церкви.
Автор: Тригуб Сергей