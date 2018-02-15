YouDrive выведет на дороги Москвы автомобиль MINI
Каршеринговый сервис YouDrive выведет на дороги Москвы автомобиль MINI, произведенный в Британии. 100 автомобилей пополнят автопарк компании в конце февраля. Сведения предоставил PR-отел организации. Релиз опубликовало издание Ireactor.
«Мы стараемся соответствовать требованиям клиентов, а они в своих пожеланиях часто упоминали хэтчбек MINI. Желание исполнено и скоро автомобиль появится в нашем автопарке», - говорится в сообщении.
Гендиректор YouDrive Борис Голиков сведения подтвердил и добавил, что сначала прокатиться на MINI смогут привилегированные клиенты с высокими рейтингами. На остальные автомобили будут действовать скидки.
Ранее YouDrive добавил в автопарк BMW Active Tourer.
«Мы стараемся соответствовать требованиям клиентов, а они в своих пожеланиях часто упоминали хэтчбек MINI. Желание исполнено и скоро автомобиль появится в нашем автопарке», - говорится в сообщении.
Гендиректор YouDrive Борис Голиков сведения подтвердил и добавил, что сначала прокатиться на MINI смогут привилегированные клиенты с высокими рейтингами. На остальные автомобили будут действовать скидки.
Ранее YouDrive добавил в автопарк BMW Active Tourer.
Автор: Джанабилова Татьяна П