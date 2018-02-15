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В Австралии начнут использовать «умные ограждения» для защиты пляжей от акул
В Австралии специалисты придумали использовать новый вид так называемых «умных ограждений», которые защитят пляжи от акул, сохраняя их шансы на выживание. Ученые узнали эффективность соответствующего метода после шестимесячного тестирования.

В Австралии начнут использовать «умные ограждения» для защиты пляжей от акул


«Умные ограждения» отличаются от прежних тем, что в случае попадания акулы на крючок, на пульт охранной службы поступает уведомление. Оно дает возможность спасти жить животному и выпустить его в свободное плавание. При этом людям, отдыхающим на пляже, не будет грозить никакая опасность. Исследователи намерены устанавливать на плавнике пойманной акулы особый маячок, за счет которого у них появится возможность отслеживать местоположении особи.

Ранее для достижения этих целей специалисты задействовали беспилотники, но такой способ считается малоэффективным. Во время тестирования «умные ограждения» показали более высокие показатели результативности.

Ограждение на пляжах в Австралии появилось в 2014 года, однако тогда акулы при попадании на крючок сразу же умирали. Это спровоцировало волну возмущения у защитников природы. Также от данных ловушек могли пострадать и другие живые организмы. Ученые надеются, что их новая разработка решит проблему.

Автор: Валерия Орлова
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