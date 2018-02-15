Ученые признали жареную еду основной причиной рака
Международные ученые из Бразилии и Франции признали жареную еду основной причиной рака. Материалы исследования появились в издании MedicalXpress.
Эксперты провели исследование, опросив 104 980 добровольцев со средним возрастом 43 года. В анкетах пищевого поведения респонденты должны были несколько раз выбрать из списка в 3300 продуктов потребляемые в течении дня, указав степень термической обработки предпочитаемых блюд.
При проведении анализа ученые сделали корректировку на уровень физической активности, наличие вредных привычек, анамнез, образование, пол, возраст, сторонние факторы, влияющие на развитие онкологии. Оказалось, что продукты, подвергшиеся чрезмерной обработке, увеличивали шанс заболеть раком на 12%. В случае с опухолью груди показатель возрастал еще на 11%.
Исследователи не установили связь онкологии с молоком, рыбой, мясом, яйцами, макаронами, рисом, бобовыми, овощами, фруктами, хлебом, сыром.
Ранее ученые рассказали, что секс может вызвать рак.
Эксперты провели исследование, опросив 104 980 добровольцев со средним возрастом 43 года. В анкетах пищевого поведения респонденты должны были несколько раз выбрать из списка в 3300 продуктов потребляемые в течении дня, указав степень термической обработки предпочитаемых блюд.
При проведении анализа ученые сделали корректировку на уровень физической активности, наличие вредных привычек, анамнез, образование, пол, возраст, сторонние факторы, влияющие на развитие онкологии. Оказалось, что продукты, подвергшиеся чрезмерной обработке, увеличивали шанс заболеть раком на 12%. В случае с опухолью груди показатель возрастал еще на 11%.
Исследователи не установили связь онкологии с молоком, рыбой, мясом, яйцами, макаронами, рисом, бобовыми, овощами, фруктами, хлебом, сыром.
Ранее ученые рассказали, что секс может вызвать рак.
Автор: Джанабилова Татьяна П