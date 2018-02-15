Елена Захарова поделилась переживаниями о рождении ребенка
Елена Захарова поделилась о периоде вскармливания дочери. Она стала героиней телепрограммы «Судьба человека» и созналась, что после гибели своего первого ребенка помолилась за новое становление матерью. Актриса сообщила, что после потери первого ребенка у неё остался страх о невозможности вновь стать матерью.
В соответствии со словами Елены Захаровой, при отдыхе на Кипре она постоянно засыпала со странным чувством. После возвращения в Москву она провела тест. Вначале тот показал отрицательный результат, а после – положительный. В первое время она испытывала только эйфорию, а после длительное время скрывала об этом, сообщила новость наиболее близким людям.
Стоит отметить, что Елена Захарова предпочла не говорить о личной жизни. Согласно имеющимся данным, попавшими в СМИ, 2010-й год стал для актрисы временем замужества за Сергеем Мамонтовым, гендиректора Systematic Software Solutions. В 2011-м у супругов родилась дочь, а спустя 8 месяцев малышка умерла.
Актриса отметила, что затем экс-свекровь попросила забрать её вещи с территории квартиры, чтобы сдать в аренду новым жильцам. Помимо этого, мать экс-супруга упрекала звезду в желании пропиариться на смерти своего ребенка.
«Плакала в подушку несколько лет... Мне кажется, Маша ценой собственной жизни разлучила меня с этой семьей. Вероятно, впоследствии могло произойти что-то», - отметила Елена Захарова.
В соответствии со словами Елены Захаровой, при отдыхе на Кипре она постоянно засыпала со странным чувством. После возвращения в Москву она провела тест. Вначале тот показал отрицательный результат, а после – положительный. В первое время она испытывала только эйфорию, а после длительное время скрывала об этом, сообщила новость наиболее близким людям.
Стоит отметить, что Елена Захарова предпочла не говорить о личной жизни. Согласно имеющимся данным, попавшими в СМИ, 2010-й год стал для актрисы временем замужества за Сергеем Мамонтовым, гендиректора Systematic Software Solutions. В 2011-м у супругов родилась дочь, а спустя 8 месяцев малышка умерла.
Актриса отметила, что затем экс-свекровь попросила забрать её вещи с территории квартиры, чтобы сдать в аренду новым жильцам. Помимо этого, мать экс-супруга упрекала звезду в желании пропиариться на смерти своего ребенка.
«Плакала в подушку несколько лет... Мне кажется, Маша ценой собственной жизни разлучила меня с этой семьей. Вероятно, впоследствии могло произойти что-то», - отметила Елена Захарова.
Автор: Валерий Антонов