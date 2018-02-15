Медики: Хлеб не влияет на ожирение
Медики по результатам исследования пришли к выводу, что хлеб не влияет на ожирение человека. Они рекомендуют включить хлебобулочные изделия в рацион питания абсолютно всех людей, вне зависимости от типа диеты.
Традиционно считается, что употребление хлеба и других мучных изделий негативно влияет на фигуру человека, но диетологи рассказывают обратное. По их словам, к увеличению веса приводят не отдельные продукты, а большое количество калорий в них. Более того, хлеб является полезным, по этой причине не стоит исключать его из рациона.
Медики рекомендуют употреблять сорта, богатые клетчаткой, поскольку они более полезные и быстрее вызывают чувство сытости. Диетологи подчеркивают, что один кусочек такого хлеба содержит 80 калорий, что меньше, чем у банана.
Ранее ученые установили, что мучные изделия ухудшают зрение и ведут к близорукости.
Традиционно считается, что употребление хлеба и других мучных изделий негативно влияет на фигуру человека, но диетологи рассказывают обратное. По их словам, к увеличению веса приводят не отдельные продукты, а большое количество калорий в них. Более того, хлеб является полезным, по этой причине не стоит исключать его из рациона.
Медики рекомендуют употреблять сорта, богатые клетчаткой, поскольку они более полезные и быстрее вызывают чувство сытости. Диетологи подчеркивают, что один кусочек такого хлеба содержит 80 калорий, что меньше, чем у банана.
Ранее ученые установили, что мучные изделия ухудшают зрение и ведут к близорукости.
Автор: Сергей Сидорин