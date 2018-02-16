Ученые: Память зависит от целостности голубого пятна головного мозга
Снижение показателей целостности голубого пятна может объяснить ухудшение памяти в пожилом возрасте. К такому выводу пришли британские ученые, которые провели способность участников исследования извлекать отрицательные воспоминания. Материалы научной работы обнародованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Голубое пятно представляет собой небольшую анатомическую структуру, находящуюся в стволе головного мозга примерно на уровне моста. Оно принимает участие в регуляции циклов бодрствования, эмоционального состояния и когнитивном контроле.
Ученые провели эксперимент, участниками которого стали люди преклонного возраста и молодёжь. Им предоставили два типа стимулов, каждый из которых соответствовал либо вознаграждению, либо наказанию. Испытуемым нужно было правильно определить его. В это время с помощью МРТ специалисты измеряли уровень нейромеланина – пигмента, производимого в клетках голубого пятна.
Авторы научной работы пришли к выводу, что эта структура отвечает за работоспособность памяти в пожилом возрасте. Ученые предложили использовать результаты проведенного исследования в ходе разработки профилактических методов лечения недугов, связанных с когнитивными нарушениями.
Голубое пятно представляет собой небольшую анатомическую структуру, находящуюся в стволе головного мозга примерно на уровне моста. Оно принимает участие в регуляции циклов бодрствования, эмоционального состояния и когнитивном контроле.
Ученые провели эксперимент, участниками которого стали люди преклонного возраста и молодёжь. Им предоставили два типа стимулов, каждый из которых соответствовал либо вознаграждению, либо наказанию. Испытуемым нужно было правильно определить его. В это время с помощью МРТ специалисты измеряли уровень нейромеланина – пигмента, производимого в клетках голубого пятна.
Авторы научной работы пришли к выводу, что эта структура отвечает за работоспособность памяти в пожилом возрасте. Ученые предложили использовать результаты проведенного исследования в ходе разработки профилактических методов лечения недугов, связанных с когнитивными нарушениями.
Автор: Валерия Орлова