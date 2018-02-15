Новый логотип Samsung намекнул на возможный выход «умных» очков
Новый логотип техногиганта Samsung намекнул интернет-пользователям на возможный выход «умных» очков. Изображение зарегистрировано без привязки к конкретному продукту, что порождает волну слухов.
Поклонники продукции Samsung рассматривают несколько версий. Основная указывает на скорый анонс «умных» очков. Южнокорейская компания слухи не комментирует, но это не мешает обсуждать предстоящую новинку.
Эксперты проанализировали патентную документации за последние несколько месяцев и нашли подробное описание «умных» очков, способных дублировать видеопоток во время проигрывания на смартфоне. Устройство также выводит на линзы, получаемые пользователем уведомления.
Ранее в Сети появился тизер Galaxy S9.
Поклонники продукции Samsung рассматривают несколько версий. Основная указывает на скорый анонс «умных» очков. Южнокорейская компания слухи не комментирует, но это не мешает обсуждать предстоящую новинку.
Эксперты проанализировали патентную документации за последние несколько месяцев и нашли подробное описание «умных» очков, способных дублировать видеопоток во время проигрывания на смартфоне. Устройство также выводит на линзы, получаемые пользователем уведомления.
Ранее в Сети появился тизер Galaxy S9.
Автор: Джанабилова Татьяна П