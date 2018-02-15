Google выпустила упрощенную версию Gmail
Компания Google выпустила упрощенную версию приложения Gmail для Android-смартфонов с малым объемом оперативной памяти. Программа доступна для скачивания в магазине Google Play.
Gmail Go выполняет меньше задач, но и занимает меньший объем памяти, а также экономит трафик интернета. Приложение для экономии кеш-памяти не загружает картинки без разрешения пользователя.
На данный момент Gmail Go доступен для американских пользователей. О времени выхода приложения на другие рынки не сообщается. Разработчики отмечают, что данная версия Gmail доступна только для гаджетов на базе операционной системы Android.
Ранее сообщалось, что в Google Drive и Gmail появилась двухфакторная авторизация пользователей.
Gmail Go выполняет меньше задач, но и занимает меньший объем памяти, а также экономит трафик интернета. Приложение для экономии кеш-памяти не загружает картинки без разрешения пользователя.
На данный момент Gmail Go доступен для американских пользователей. О времени выхода приложения на другие рынки не сообщается. Разработчики отмечают, что данная версия Gmail доступна только для гаджетов на базе операционной системы Android.
Ранее сообщалось, что в Google Drive и Gmail появилась двухфакторная авторизация пользователей.
Автор: Сергей Сидорин