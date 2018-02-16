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exclusive / Общество

В России зафиксирована рекордно низкая смертность на дорогах
Сотрудники ГИБДД России подвели итоги 2017 года относительно смертности на дорогах. Оказалась, что с точки зрения количественных показателей он стал рекордно низким. Прогресс отчетливо просматривается по сравнению с 2016 годом, который также в свое время был признан рекордно лучшим.

В России зафиксирована рекордно низкая смертность на дорогах


Согласно полученным данным, количество серьёзных аварий упало на 2,5% до 469432 штук. В результате ДТП погибли 19088 человек (-6%). Количество пострадавших составило 215374 человек, а это число эквивалентно населению крупного города. Однако соответствующий показатель меньше прошлогоднего на 2,6%.

По словам экспертов, в начале 2000-х годов количество жертв на дорогах было в три раза больше чем сейчас. Несмотря на то, что Россия уступает многим европейским странам по данному показателю, улучшение ситуации все равно наблюдается. В ГИБДД РФ отметили, что огромное количество людей гибнет из-за водителей, пребывающих за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 01:00
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