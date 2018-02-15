Пользователи Сети отметили сходство российского солдата будущего с персонажем Tom Clancy’s Ghost Recon
Пользователи отметили сходство экипировки российских солдат будущего от «Ростеха» с персонажами из Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier. Юзеры сообщили, что внешний вид оказался похож, то же касается экипировки, очков, а также оружия.
Концепция представлена 13 февраля. В соответствии с данными проекта, в дальнейшем солдаты РФ станут вооружаться автоматами АК-12, у которых имеется подствольный гранатомет, а также приборами для стрельбы ночью. Костюмы оснастят бронекомплектом «Пермячка», тогда как шлем будет использовать компьютер и новую систему связи. Суммарный вес экипировки достигает 26 кг, а её стоимость заявлена на $45 тысяч.
Игра Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier появилась в 2012 году. Сюжет продукта оказался посвящен спецотряду спецназа США, который действует в 2024-м в странах государствах Латинской Америки, а также в Африке, Пакистане, Казахстане и РФ.
Концепция представлена 13 февраля. В соответствии с данными проекта, в дальнейшем солдаты РФ станут вооружаться автоматами АК-12, у которых имеется подствольный гранатомет, а также приборами для стрельбы ночью. Костюмы оснастят бронекомплектом «Пермячка», тогда как шлем будет использовать компьютер и новую систему связи. Суммарный вес экипировки достигает 26 кг, а её стоимость заявлена на $45 тысяч.
Игра Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier появилась в 2012 году. Сюжет продукта оказался посвящен спецотряду спецназа США, который действует в 2024-м в странах государствах Латинской Америки, а также в Африке, Пакистане, Казахстане и РФ.
Автор: Валерий Антонов