В Карпинске женщину подозревают в убийстве и сожжении троих человек
В Карпинске женщину подозревают в убийстве и сожжении трех человек – женщины и двоих мужчин. Тела были обнаружены пожарными, тушившими дом на улице Осипенко 10 февраля. Инцидент прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь главка МВД.
Сообщается, полицейские, прибывшие по вызову пожарных, установили личность погибших. Криминалисты обнаружили на телах многочисленные ножевые ранения. Соседи рассказали, что в сгоревшем доме накануне происшествия было застолье, в котором участвовала еще одна женщина. Правоохранители быстро вышли на след подозреваемой, которой оказалась 38-летняя гражданка, ранее судимая за двойное убийство. Ее супруг до сих пор отбывает наказание.
Подозреваемая находится в СИЗО. Предположительно, на убийство женщину толкнули негативные высказывания собутыльников в ее адрес. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница устроила поджог. Расследование уголовного дела продолжается. Задержанной назначена психологическая экспертиза.
Сообщается, полицейские, прибывшие по вызову пожарных, установили личность погибших. Криминалисты обнаружили на телах многочисленные ножевые ранения. Соседи рассказали, что в сгоревшем доме накануне происшествия было застолье, в котором участвовала еще одна женщина. Правоохранители быстро вышли на след подозреваемой, которой оказалась 38-летняя гражданка, ранее судимая за двойное убийство. Ее супруг до сих пор отбывает наказание.
Подозреваемая находится в СИЗО. Предположительно, на убийство женщину толкнули негативные высказывания собутыльников в ее адрес. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница устроила поджог. Расследование уголовного дела продолжается. Задержанной назначена психологическая экспертиза.
Автор: Джанабилова Татьяна П