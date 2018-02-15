Изгнавший томское привидение священник прокомментировал ситуацию
Священник, который помог изгнать привидение из дома в Томской области, прокомментировал ситуацию. По его словам, такое могло случиться в каждой семье.
В полицию обратилась женщина, которая попросила помощи у сотрудников полиции. По ее словам, в дома поселился самый настоящие полтергейст, каждый день устраивающий погромы. Сначала к такое заявление правоохранители не восприняли всерьёз, но на место инцидента все же выехала оперативная группа.
С журналистами согласился поговорить муж женщины. По его словам, на порог дома семья теперь никого не пускает. Даже с представителями СМИ он разговаривал в сенях.
Правоохранители попросили помочь и священника, который провел в доме соответствующий обряд, чтобы изгнать привидение. К этому происшествию он относится довольно философски, передает НТВ. По его словам, существуют законы физики и божьи постулаты, Господь посылает знак свыше, чтобы люди не забывали его заповеди.
В полицию обратилась женщина, которая попросила помощи у сотрудников полиции. По ее словам, в дома поселился самый настоящие полтергейст, каждый день устраивающий погромы. Сначала к такое заявление правоохранители не восприняли всерьёз, но на место инцидента все же выехала оперативная группа.
С журналистами согласился поговорить муж женщины. По его словам, на порог дома семья теперь никого не пускает. Даже с представителями СМИ он разговаривал в сенях.
Правоохранители попросили помочь и священника, который провел в доме соответствующий обряд, чтобы изгнать привидение. К этому происшествию он относится довольно философски, передает НТВ. По его словам, существуют законы физики и божьи постулаты, Господь посылает знак свыше, чтобы люди не забывали его заповеди.
Автор: Валерия Орлова