В Тверской области проверят сведения о смерти не дождавшегося скорой пациента
В Министерстве здравоохранения Тверской области заявили, что проверят сведения о смерти пациента Кимрской центральной районной больницы, не дождавшегося скорой. Заместитель ведомства Наталья Невская сообщила, что ему, якобы посоветовали принять анальгин, а не направили медиков.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Сообщается, что медработники ему посоветовали принять анальгин, а после положили в коридоре из-за отсутствия мест в палатах. Вечером 1 февраля мужчине стало хуже и его перевели в реанимацию, где тот скончался.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Сообщается, что медработники ему посоветовали принять анальгин, а после положили в коридоре из-за отсутствия мест в палатах. Вечером 1 февраля мужчине стало хуже и его перевели в реанимацию, где тот скончался.
Автор: Сергей Сидорин