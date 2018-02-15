Британец запечатлел на видео проделки полтергейста в шкафу
Житель Великобритании заявил, что в шкафу его спальни живет полтергейст. Он отмечает, что потустороннее существо разбрасывает одежду, открывает дверцы, а также часто стучит изнутри.
Не так давно глава семейства отдыхал дома со своей женой и маленькой дочкой, когда полтергейст в очередной раз проявил себя. Очевидец смог зафиксировать это на камеру своего смартфона. Члены семьи испуганно наблюдали за тем, как дверцы шкафа начали самостоятельно открываться. При этом мужчина проверил предмет интерьера, однако тот оказался пуст.
Британец сделал предположение, что виновником таинственных событий оказался полтергейст. Как считают многие интернет-пользователи, подобные существа не редкость, а избавиться от них практически невозможно. Подчеркивается, что доказать факт существования аномальных явлений зачастую невозможно. Нередки случаи, когда полтергейст в действительности оказывается связан со сквозняком в помещении либо автоматическими системами.
Не так давно глава семейства отдыхал дома со своей женой и маленькой дочкой, когда полтергейст в очередной раз проявил себя. Очевидец смог зафиксировать это на камеру своего смартфона. Члены семьи испуганно наблюдали за тем, как дверцы шкафа начали самостоятельно открываться. При этом мужчина проверил предмет интерьера, однако тот оказался пуст.
Британец сделал предположение, что виновником таинственных событий оказался полтергейст. Как считают многие интернет-пользователи, подобные существа не редкость, а избавиться от них практически невозможно. Подчеркивается, что доказать факт существования аномальных явлений зачастую невозможно. Нередки случаи, когда полтергейст в действительности оказывается связан со сквозняком в помещении либо автоматическими системами.
Автор: Валерий Антонов