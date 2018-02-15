В Новосибирске создали первую в России систему накопления энергии
В Новосибирске на базе местного предприятия создали первую в России систему накопления энергии. Презентация, на которой присутствовал мэр Анатолий Локоть, состоялась 14 февраля.
«Наша компания давно занимается разработкой энергосистем и вышла на высший уровень. Новое оборудование регулирует качество подачи энергии и может компенсировать резкие мощностные колебания», - рассказал коммерческий директор Роман Фролов из компании «Системы постоянного тока».
Гендиректор предприятия отметил, что покупатель на первую установку найден. Электрокомпании и нефтегазовые фирмы тоже заинтересованы в разработке. Старт дан на корпоративном рынке, но 80% останется в домашнем хозяйстве. Стоимость систем исчисляется миллионами, поэтому сейчас они интересны бизнесу и городу, заботящемуся о бесперебойной подаче электричества.
«Наша компания давно занимается разработкой энергосистем и вышла на высший уровень. Новое оборудование регулирует качество подачи энергии и может компенсировать резкие мощностные колебания», - рассказал коммерческий директор Роман Фролов из компании «Системы постоянного тока».
Гендиректор предприятия отметил, что покупатель на первую установку найден. Электрокомпании и нефтегазовые фирмы тоже заинтересованы в разработке. Старт дан на корпоративном рынке, но 80% останется в домашнем хозяйстве. Стоимость систем исчисляется миллионами, поэтому сейчас они интересны бизнесу и городу, заботящемуся о бесперебойной подаче электричества.
Автор: Джанабилова Татьяна П