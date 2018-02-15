Мария Лиман в кружевном белье позировала на снежном Куршевеле
Мария Лиман в кружевном белье позировала для фанатов на снежном Куршевеле. Соответствующий пост модель разместила в микроблоге Instagram.
На фото Лиман запечатлена в коротких коричневых сапожках, надетых на голые стройные ноги, и прозрачном белье. От холода и снега модель спасало только пальто, слегка накинутое на плечи. В комментарии к посту любительница «голых» фотосессий рассказала, что обожает горы и этот курорт, поэтому мечтает научиться стоять на лыжах.
Пользователи, оставившие под постом более 5000 «лайков», писали, что завидуют соблазнительным формам Лиман и крайне обеспокоены ее здоровьем, которое может пошатнуться от переохлаждения.
Ранее Лиман нарисовала на ягодицах подруги сердца.
На фото Лиман запечатлена в коротких коричневых сапожках, надетых на голые стройные ноги, и прозрачном белье. От холода и снега модель спасало только пальто, слегка накинутое на плечи. В комментарии к посту любительница «голых» фотосессий рассказала, что обожает горы и этот курорт, поэтому мечтает научиться стоять на лыжах.
Пользователи, оставившие под постом более 5000 «лайков», писали, что завидуют соблазнительным формам Лиман и крайне обеспокоены ее здоровьем, которое может пошатнуться от переохлаждения.
Ранее Лиман нарисовала на ягодицах подруги сердца.
Автор: Джанабилова Татьяна П